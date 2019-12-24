İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Sancaktutar'dan okul ziyareti

Bitlis’in Güroymak Kaymakam M.

Bitlis'in Güroymak Kaymakam M. Furkan Sancaktutar, Güroymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.


İlçedeki okulları ziyaret etmeye devam eden Kaymakam Sancaktutar, Güroymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek Okul Müdiresi Keziban Erdem ve öğretmenlerle bir araya geldi. Kaymakam Sancaktutar, okulun genel durumu ve eğitimle ilgili yöneticilerden bilgiler alarak, sınıfları ziyaret etti. Daha sonra elektrik, mobilya, motor, bilişim ve metal atölyelerini gezen Kaymakam Sancaktutar, yapılan faaliyetleri yerinde inceledi. Kaymakam Sancaktutar, "Ülkemizde ekmek sahibi olmanın yolu mesleki eğitiminden geçiyor. İlçemizde sanayinin gelişmesi, iş istihdamının olması için de mesleki eğitime önem verilmesi gerekir. Bizde kaymakamlık olarak meslek lisemize gereken önemi verip destekleyeceğiz" dedi.


Mesleki eğitimin önemini anlatan Güroymak Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak ise, "Mesleki eğitime tüm dünyada büyük önem verilmektedir. Meslek liseleri güzide okullardır. Ara eleman ve üst düzey eleman yetiştiren okullardır. Öğretmen ve öğrencilerimizin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı kendilerine başarılar diliyorum. Bizde bu anlamda mesleki eğitim bünyesindeki öğrencilerimize destek veren, meslek liselerimize katkı sağlayan kaymakamımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.