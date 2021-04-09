Kaymakam Yelek emniyet mensuplarını kabul etti

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Polis haftası nedeniyle İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar ile emniyet görevlilerini makamında kabul etti.

Kaymakam Yelek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Toplumumuzun huzur ve güven ortamında yaşamasını sağlayan emniyet teşkilatımızın 176. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Halkımızın huzur ve güvenliği için geceli gündüzlü çalışan emniyet personelimiz, en temel hizmeti yaparak, hizmetlerin en kutsalını yerine getirmektedir. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıldönümünde, emniyet teşkilatında görev yapan tüm teşkilat mensuplarımızın Polis Haftası'nı kutluyor, şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine selam ve saygılarımı iletiyorum" dedi.