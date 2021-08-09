Kaymakam Yelek, terör gazisi Kamil Dugan'ın cenazesine katıldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, vefat eden terör gazisi Kamil Dugan'ın cenazesine katıldı.

Hizan ilçesine bağlı Yenikent Mahallesinde ikamet eden ve kalp krizi sonucu vefat eden İç Güvenlik Terör Gazisi Kamil Dugan'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyen Kaymakam Yelek, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazına katıldı. Kılınan cenaze namazından sonra gazi Dugan'ın naaşı Gayda mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Kaymakam Yelek'in yanı sıra, İlçe Emniyet Amiri Baş komiser Metin Eyigündoğan, Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.