Kaymakam Yelek trafik uygulamasına katıldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Gayda Polis Kontrol Noktasında yapılan trafik uygulamasına katıldı.

Kaymakam Yelek, vatandaşların herhangi bir can ve mal kaybı yaşamadan ulaşım sağlayabilmeleri için İlçe Emniyet Amirliği trafik ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasına katıldı. Sürücülerin trafikte iken cep telefonu kullanmamaları, yayalara öncelik vermeleri ve emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirmelerde bulunan Kaymakam Yelek, “Trafik kurallarına uymak daima hayat kurtarır. Bizler de vatandaşlarımızın bu bilinçle hareket etmeleri konusunda uyarılarda bulunduk. Sürücülerimizi özellikle emniyet kemeri takarak hem trafik kurallarına uymaları hem de virüs salgınından korunmak için tedbirli olmaları konusunda uyardık” dedi.

Trafik tedbirleri konusunda yetkililerden bilgi alan Kaymakam Yelek, daha sonra uygulama noktasından ayrıldı.

Kaymakam Yelek'e İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan ve İlçe Emniyet Amirliği personeli eşlik etti.