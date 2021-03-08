Kaymakam Yelek'ten 79 yaşındaki Binefş nineye Kadınlar Günü'nde ziyaret

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bahçelievler Mahallesi Sosyal Konutlar'da ikamet eden 79 yaşındaki Binefş İlbaş'ı evinde ziyaret ederek, Kadınlar Günü'nü kutladı.

İlbaş ailesi ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Kaymakam Yelek, “Tarih boyunca kurduğumuz devletlerin harcını yoğuran, Kurtuluş Savaşı'nın görünmez kahramanları olan Türk kadınları, vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yetiştirdikleri evlatlarını cepheye göndermekle kalmamış, bu uğurda gerektiğinde düşmana karşı kendileri savaşmışlardır. Milli Mücadele'de ve 15 Temmuz'da gösterdikleri fedakarlık ve vatanseverlik örneğiyle vatanımızın ve milletimizin istiklali için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin fazilet timsali anneleri ile eşleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” diye konuştu.