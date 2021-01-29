Kaymakam Yelek'ten Ekinci ailesine ziyaret

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, hasta ziyaretleri kapsamında Cebrail Ekinci'yi evinde ziyaret ederek ‘geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Kaymakam Yelek, ilçeye bağlı Yenikent Mahallesi'nde ikamet eden ve uzun yıllardır yatalak olan hasta vatandaş ile yakından ilgilenip bir nebze de olsa acılarına ortak oldu. Aile fertleriyle sohbet eden Kaymakam Yelek, aileden bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cebrail Ekinci ve ailesi, Kaymakam Yelek'e teşekkür etti.

Hasta ziyareti sırasında Kaymakam Yelek'e İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz da eşlik etti.