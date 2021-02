Kaymakam Yelek'ten ev ziyareti

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek talep ve sıkıntılarını dinliyor.

Gayda köyü Yolbaşı mezrasında ikamet eden 65 yaşındaki Selim Üste'yi evinde ziyaret eden Kaymakam Yelek, ailenin talep ve sıkıntılarını dinledi. Ziyaret kapsamında aile fertleriyle yakından ilgilenip sohbet eden Kaymakam Yelek, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde aileleri evlerinde ziyaret ettiklerini anlattı. Bu tür ziyaretlerde ailelerle birebir görüşerek talep ve isteklerini dinlediklerini vurgulayan Kaymakam Yelek, "Her vatandaşımızın sorunlarına ve taleplerine cevap verebilmek için çalışmalarımız sürüyor. Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu, milletin her bir derdini kendimize dert edindiğimizi bilmelerini istiyoruz. Bu tür sıkıntıların çözümü konusunda tüm gayretimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Selim Üste ve ailesi ise Kaymakam Yelek'e ilgilerinden dolayı teşekkür etti.