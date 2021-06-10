Kaymakam Yelek'ten hane ziyareti

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden İzzettin Ercel ailesini ziyaret etti.

Ercel ailesiyle sohbet edip yakından ilgilenen Kaymakam Yelek, ailenin sorunlarını ve taleplerini dinledi. İhtiyaçların ve taleplerin en kısa sürede karşılanacağını belirten Kaymakam Yelek, “Bizlerin görevi devlet olarak vatandaşlarımızı hanelerinde ziyaret edip hasbıhal etmek, onları dinlemek, ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve devletimizin şefkatli elinin her zaman yanlarında olduğunu onlara hissettirmektir” dedi.