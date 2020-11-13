İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Yelek'ten Jandarma Tabur Komutanlığına ziyaret

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.


Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu tarafından karşılanan Kaymakam Yelek, burada devam eden bakım ve onarım çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Yelek; canla başla, sarsılmaz azim ve kararlılıkla hizmet eden askeri personellerin 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü'nü de kutladı.


Kaymakam Muhammed İkbal Yelek'e İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mehmet Durmuş eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.