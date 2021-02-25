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Kaymakam Yelek'ten öğrencilere giyim malzemesi desteği

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek’in girişimleri sonucu ilçe merkezi ve köy okullarında okuyan bin öğrenciye giyim malzemesi dağıtılmaya başlandı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek'in girişimleri sonucu ilçe merkezi ve köy okullarında okuyan bin öğrenciye giyim malzemesi dağıtılmaya başlandı.


Bir firma tarafından gönderilen kıyafetler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının da (SYDV) katkısıyla ilçe sınırları içerisinde bulunan ilk ve ortaokullarda okuyan bin öğrenciye dağıtılmaya başlandı.


Kaymakam Yelek de Süttaşı Ortaokulunda eğitimlerini sürdüren 94 öğrenciye kışlık giyim malzemeleri dağıttı.

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