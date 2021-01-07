İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Yelek'ten okul ziyareti

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, yatılı bölge ortaokulunu ziyaret etti.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, yatılı bölge ortaokulunu ziyaret etti.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör ile birlikte gerçekleştirdiği okul ziyaretinde idarecilerle bir araya gelen Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, okulun eğitim öğretim çalışmaları hakkında Müdür Mehmet Cemil Tarhan'dan bilgi aldı. Okulun fiziki şartları ve yatılı kalan öğrencilerin kullandıkları alanlarda incelemelerde bulunan Kaymakam Yelek, “Çocuklarımız bizlerin geleceği, onların en iyi şekilde ve en güzel ortamda eğitim almaları için çalışmalıyız. Pandeminin kısa sürede bitmesini ve geleceğin umutları olan çocuklarımızı tekrar okul sıralarında görmeyi diliyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.