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Kaymakam Yelek'ten okul ziyareti

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, korona virüs salgını nedeniyle bugün yüz yüze eğitime başlayan okullarda incelemelerde bulundu.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, korona virüs salgını nedeniyle bugün yüz yüze eğitime başlayan okullarda incelemelerde bulundu.


Yüz yüze eğitim öğretime açılan okullardan Hizan İmam Hatip Ortaokulunda incelemelerde bulunan Kaymakam Yelek, sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti. Kaymakam Yelek; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekerek, “Eğitim öğretimin sürdürülebilir olması hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz açısından çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığımızın koymuş olduğu kurallara uyarak, bunlara harfiyen riayet ederek çocuklarımıza da burada alışkanlıklar kazandırarak hastalığın bulaşmasının önüne geçilmesi yönünde çalışmalar devam edecek. İnşallah en kısa sürede diğer çocuklarımızı da okullarımıza alarak normal süreçte eğitim öğretime devam edeceğiz. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum” dedi.

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