Kaymakam Yelek'ten okul ziyareti

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, korona virüs ile mücadelede kontrollü normalleşme süreci kapsamında yüz yüze eğitime başlayan Kadir Has Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okul idaresi ile bir araya gelen Kaymakam Yelek, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yapılması gereken çalışmalar ile korona virüs salgınına karşı alınan ve alınması gereken tedbirler konusunda kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Yelek, sağlık için korona virüsle mücadele tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Öğrencilere ikinci eğitim öğretim dönemini iyi değerlendirilmeleri gerektiğini söyleyen Kaymakam Yelek, "Bazı ders ve konularda açığınız olmuştur. Derslerinize çok ve planlı şekilde çalışarak açığınızı kapatın. Başarılı olabilmeniz için motivasyonumuzu bozmadan, rehavete kapılmadan kaliteli ve planlı bir şekilde çalışmanız gerekir" dedi.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör de hazır bulundu.