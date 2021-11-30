İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam Yelek'ten okul ziyareti

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, okul ziyaretlerini sürdürerek, eğitim öğretimle ilgili ihtiyaçları yerinde tespit etmeye devam ediyor.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, okul ziyaretlerini sürdürerek, eğitim öğretimle ilgili ihtiyaçları yerinde tespit etmeye devam ediyor.


Okul ziyaretleri kapsamında 75. Yıl İMKB Abidin İnan Gaydalı Kız Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret eden Kaymakam Yelek, okul idarecileri ve öğretmenlerden eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Yelek, öğrencilere derslerine iyi çalışmalarının yanı sıra salgına karşı uygulanan tedbirlere de dikkat etmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

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