İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam Yelek'ten tiyatroculara moral

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, gençlik merkezini ziyaret ederek tiyatroculara moral verdi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, gençlik merkezini ziyaret ederek tiyatroculara moral verdi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Gençlik Merkezleri Arası Tiyatro Yarışması'nda il birincisi olan Hizan Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibiyle bir araya gelen Kaymakam Yelek, öğrencilerin sergiledikleri oyunları izledi. Kaymakam Yelek, öğrencileri tebrik ederek, 2 Haziran'da Malatya'da düzenlenecek olan bölge birinciliği seçmeleri için başarılar diledi.

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