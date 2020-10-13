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Kaymakamı Yelek'ten köy okullarına ziyaret

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Horozdere ve Süttaşı köylerindeki okulları ziyaret etti.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Horozdere ve Süttaşı köylerindeki okulları ziyaret etti.


Kaymakam Muhammed İkbal Yelek ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, Horozdere ve Süttaşı köylerindeki okullarda incelemelerde bulundu. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Yelek ve İlçe Jandarma Komutanı Yağar, daha sonra köydeki vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sıkıntılarını dinledi.


2020-2021 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Yelek, “Kırsal yerleşim yerlerindeki okullarımızı ziyaret ederek yaşanan sorunları tespit etmeye çalışıyoruz. Çocukların beklentilerini, öğretmenlerimizin sorunlarını yerinde tespit ediyoruz. Amacımız eğitimdeki başarımızı yukarılara taşımaktır. İlçemizdeki eğitim öğretim bizler için büyük önem arz etmektedir. Eğitimin gelişmesi için her türlü desteği sunmaya çalışıyoruz. Okullarımızdaki başarının yükselmesi için maddi ve manevi destekleri bizler üstleniyoruz, başarıyı da öğrencilerimizden bekliyoruz” dedi.

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