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Kaymakamlık binasına öğrenciler için dilek kutusu yerleştirildi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamlığı tarafından Hükümet Konağı binasına öğrenciler için dilek kutusu yerleştirildi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamlığı tarafından Hükümet Konağı binasına öğrenciler için dilek kutusu yerleştirildi.


Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek tarafından uygulanan “Bir Dileğim Var” dilek kutusu hükümet konağı binasına yerleştirilerek öğrencilerin dilekleri gerçekleştirilecek. Dilek kutusuna atılan öğrencilerin dilekleri Kaymakam Yelek tarafından belli aralıklarla okunup değerlendirilerek öğrencilerin gönüllerine dokunulması hedefleniyor.

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