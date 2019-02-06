Kazada hayatını kaybeden Kızılçam'ın ailesine destek

Bitlis'in Güroymak Belediyesinde çalışırken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Nihat Kızılçam'ın ailesine ferdi kaza sigortasından temin edilen 40 bin Türk Lirası, Hizmet-İş Sendikası Muş Şubesi yetkilileri tarafından teslim edildi.

Hizmet-İş Sendikası Muş Şubesi tarafından tüm üyelerine sosyal proje kapsamında ferdi kaza sigortası yaptırıldığını söyleyen Sendika Başkanı Yaşar Kalır, "19 Ağustos 2018 tarihinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Nihat Kızılçam'ın ailesine, girişimlerimiz sonucu sigortadan aldığımız 40 bin Türk Lirası verilmiştir. Vermiş olduğumuz bu paralar, ailelerin acılarını azaltmayacaktır. Fakat geride bırakmış olduğu ve bize emanet olarak gördüğümüz ailesinin ve yakınlarının az da olsa bir ihtiyacını karşılayacaktır. Hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlarına hayırlı uzun ömürler diliyorum" dedi.

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu ise, "Maalesef bu tür kazalar hayatımızın ve ülkemizin acı bir gerçeği, keşke hiç yaşanmasa. Belediye çalışanımız vatani görevini yapan oğlunu getirmek için gitmişti. Yaşanan elim kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. Allah ülkemize hizmet eden ve alın terini akıtan çalışanlarımızı kazalardan belalardan korusun. Umarım bu tür kazalar bir daha yaşanmaz. Hizmet-İş Sendikası Muş Şubesi tarafından ailesine verilmek üzere çek takdim ettiler. Nihat Kızılçam ailesine teslim edilmek üzere vekil bulunduk, kendilerine ulaştıracağız" dedi.