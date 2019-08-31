Kazada hayatını kaybeden özel hareket polisi son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçirmiş olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden özel hareket polisi Mehmet Fatih Tatlısu (21) Ahlat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Öğle saatlerinde Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyü yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden özel harekat polisi Mehmet Fatih Tatlısu için Ahlat Ulu Camii önünde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından merhum polis memuru Tatlısu'nun yakınlarından ve ilçe halkından helallik istendi. Edilen duanın ardından özel hareket polisi Mehmet Fatih Tatlısu'nun cenazesi ilçenin Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

Düzenlenen törene Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Zeki Ergezen, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, ve polis memuru Tatlısu'nun yakınları ve ilçe halkı katıldı.