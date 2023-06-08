Kazada hayatını kaybeden polisin naaşı memleketine uğurlandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Polis Memuru Muhammed Haymana törenle memleketine uğurlandı.

Güroymak ilçesine giderken motosikletiyle tıra arkadan çarpan Muhammed Haymana, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bugün Özel Harekat Polisi Haymana için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı ve polislerin katıldığı törenin ardından memuru Muhammed Haymana'nın naaşı topağa verilmek üzere memleketi Erzurum'a gönderildi.