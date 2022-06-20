Kazı çalışmasında temeli ağır hasar gören bina için iş makineli önlem

Bitlis'in Tatvan ilçesinde temel kazısı sırasında yan taraftaki 4 katlı bir binada ağır hasar meydana gelirken, çökme tehlikesine karşı iş makinesiyle önlem alındı.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir binanın temel kazma çalışması sırasında yan taraftaki 4 katlı binada ağır hasar meydana geldi. Yapılan çalışma sırasında kullanılan iş makinesinin kolonlarına zarar verdiği yan taraftaki 4 katlı binada yıkılma tehlikesi oluştu. Binada bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, esnaf ise oluşabilecek herhangi bir yıkıma karşı bina girişinde bulunan iş yerlerini boşalttı. Ağır hasar gören binada yaklaşık 10 santimetrelik yarık oluşurken, herhangi bir tehlikeye karşı doğalgaz ve elektrik kesintisi yapıldı.

Çökme tehlikesine karşı 4 katlı binada iş makinesiyle önlem alınırken, polis ekipleri de bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.