Kef Kalesi'nden arkeolojik çalışma

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Arkeoloji Bölümü tarafından Adilcevaz ilçesindeki Kef Kalesi'nde arkeolojik çalışma yapıldı.

BEÜ'den öğretim üyeleri Doç. Dr. Tevfik Emre Şerifoğlu ve Doç. Dr. Yunus Levent Ekinci tarafından Adilcevaz Kef Kalesi'nde, yüksek lisans tez çalışması kapsamında "Sistematik Arazi Taraması ve Elektrik Özdirenç Tomografi" çalışması gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, 46 yıl sonra kalede tekrar arkeolojik araştırmalar başlatıldığı ve tarihinde ilk kez jeofizik ölçümlerle buradaki gömülü arkeolojik yapıların varlığının tespit edildiği belirtildi. Bundan sonraki aşamada kalede arkeoloji bölümü tarafından Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ahlat Müze Müdürlüğü ve Adilcevaz Belediyesi ortaklığında kurtarma kazıları ve kapsamlı jeofizik araştırmalar başlatılması hedefleniliyor.

Yörenin zengin tarihinin bu önemli kültürel varlığının tüm yönleriyle gün yüzüne çıkarılması ve turizme kazandırılması amaçlanırken, sonuçların ise Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencilerinden Rıdvan Yiğit'in tezi kapsamında ve bağlantılı bilimsel makalelerde yayınlanacağı kaydedildi.

Doç. Dr. Tevfik Emre Şerifoğlu, Kef Kalesi'nin Urartu Kralı II. Rusa (M.Ö. 673/672-652) tarafından inşa ettirildiğini belirterek, “1956 yılında Arkeolog Charles Burney tarafından ziyaret edilerek literatüre kazandırılmış, burada 1964-1972 yılları arasında Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Emin Bilgiç ve Prof. Dr. Baki Öğün tarafından kazı ve araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu ilk arkeolojik çalışmalar sonrası kaderine terk edilen arkeolojik alan, kaçak kazılarla kısmen tahrip edilmiş ve üniversitemiz arkeoloji bölümünün yaptığı çalışmaya dek burada herhangi bir bilimsel araştırma yapılmamıştır” ifadelerini kullandı.