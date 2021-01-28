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Kendisine saldıran köpeği yumruklayarak kurtuldu

Bitlis’in Ahlat ilçesinde cadde üzerinde yürüyen vatandaş, kendisine saldıran köpeği yumruklayarak kurtuldu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde cadde üzerinde yürüyen vatandaş, kendisine saldıran köpeği yumruklayarak kurtuldu.


Ahlat ilçesinin Selçuklu Çarşısı'ndaki caddede yürüyen vatandaş, bir anda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin vatandaşa saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde saldırıya uğrayan kişi, köpekle kısa süreli boğuşma yaşadığı görüldü. Kısa süreli boğuşma sonrası yumruk darbeleri ile sokak köpeği uzaklaşırken, vatandaşın kolundan hafif şekilde yaralandığı ve saatinin parçalandığı gözlendi.


Olay anının iş yeri kamerasına yansıyan esnaf Abdullah Akın, “İçerdeydik müşteriler vardı. Müşterilerle ilgilenirken dışarıdan bir ses duyduk. Hem köpeğin havlamasını hem de adamın bağırmasını duyduk. Dışarı çıktık en azından yardım edebiliriz diye. Çıkana kadar zaten olay bitmişti. Biraz korkutucuydu çünkü köpek de iri yarıydı. Çıktığımızda köpek adamın kolunu ısırmıştı. Bu durumda o çocuk olsa, başka biri olsa daha kötü sonuçlar olabilirdi” diye konuştu.

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