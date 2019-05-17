Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazilerinden Ali Okur ilçede düzenlenen cenaze merasimiyle son yolculuğuna uğurlandı.

Tatvanlı Kıbrıs Gazisi Ali Okur için İbadullah Camii'nde cenaze namazı kılındı. AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin yanı sıra çok sayıda kişinin katılımıyla cenaze namazına katıldı. Gazi Okur, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Hizan ilçesine bağlı Gayda köyüne götürüldü.