Kickboks ve Muaythai sporcularından Kaymakam Özkan'a ziyaret

Bitlis'in Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kickboks ve Muaythai Milli Takım sporcuları, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Muaythai Doğu Anadolu Bölge Başkanı ve aynı zamanda Bitlis İl Antrenörü Ömer Uğur, sporcularla birlikte Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti. Antrenör Ömer Uğur ‘dan 2018 yılında Kickboks ve Muaythai spor dallarında elde etmiş oldukları başarılarla ilgili bilgi alan Kaymakam Özkan, Kickboks ve Muaythai'de başarı elde eden sporcuları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.