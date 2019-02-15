KIHBİ Daire Başkanı Ömer Ulu'dan Güroymak'a ziyaret

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama (KİHBİ) Daire Başkanı Ömer Ulu, Bitlis'in Güroymak ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak Güroymak Aile Destek Merkezinde incelemelerde bulunan Başkan Ulu, kadınların yapmış oldukları el sanatlarını yerinde inceledi.

Daire Başkanı Ulu, buradaki ziyaretinin ardından İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu'nu makamında ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekât ve Bilgi Toplama Daire Başkanı Ömer Ulu'ya, Jandarma Koordine Müdürü Jandarma Albay Bülent Aslan, Bitlis Vali yardımcıları Tekin Erdemir ve Tamer Kılıç eşlik etti.