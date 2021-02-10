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Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Bitlis’te etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, kırağı tutan ağaçlar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bitlis'te etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, kırağı tutan ağaçlar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Güroymak ilçesinde etkili olan şiddetli soğuk ve sis sonrası ağaçlar ve bitkiler kırağı tutarak beyaza bürünürken, doğa fotoğrafçıları da oluşan kartpostallık görüntüleri fotoğraflamaya çalıştı. Özellikle ilçeye bağlı Budaklı köyünde etkili olan sis ile birlikte kırağı tutarak beyaza bürünen ağaçların arasında dolanan at arabaları da ortaya eşsiz manzaralar çıkarıyor.


Kırağı tutan ağaçların fotoğrafını çeken doğa fotoğrafçılarından Fatih Korcan Kozan, “Hafta sonları fırsat buldukça fotoğraf gezilerine çıkıyoruz. Bazen ekip olarak bazen yalnız bu gezileri yürütüyoruz. Özellikle bu mevsimde Güroymak'ta ağaçların kırağı tutması güzel görüntüler oluşturuyor. Bizde bu ağaçların her zaman baharda değil kış ayında da gelinlik giydiğine şahit oluyoruz ve bunları fotoğraflamak istiyoruz. Son derece keyif verici fotoğraflar çekiyoruz” dedi.

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