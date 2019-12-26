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“Kıran-8 Operasyonu”nda malzeme ve EYP ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen Kıran-8 Operasyonları kapsamında el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca alınan istihbarı çalışmalar neticesinde; Bitlis ili merkez ilçesi kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler olduğu bilgisi üzerine bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “25 Aralık 2019 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla ‘Kıran-8 Şehit GK Edhem Akkaya 2019-14' operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; 25 Aralık 2019 günü araziye gömülü vaziyette 6 adet torba içerisinde 300 kilogram amonyum nitrat, 2 adet EYP akım kaynağı pil bloğu, 1 adet savunma tipi el bombası, 1 adet büyük dolu tüp, 1 adet akü, 50 metre elektrik kablosu, 23 kilogram şeker, 12 adet büyük pil ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcılar, cumhuriyet savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir” denildi.

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