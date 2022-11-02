Kirkor Dağı'nda eşsiz gün batımı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Kirkor Dağı'nda gün batımıyla ortaya çıkan eşsiz manzara görenleri hayran bırakıyor.

Bitlis-Tatvan arasında bulunan Benekli köyündeki 2478 rakımlı Kirkor Dağı zirvesine yansıyan güneş ışınları görsel bir şölen oluşturuyor. Kirkor Dağı'nın üstünden süzülen güneş ışınları, gün batımında kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor. Yaklaşık 40 dakika süren görsel şöleni fotoğraf tutkunları da zirveye gelerek görüntülüyor.

Bölgenin görülmeye değer bir görüntüsü olduğunu dile getiren fotoğrafçı Gamze Tunç, “Nemrut yolu üzerinde bulunan Kirkor Dağı'nın muazzam görüntüsünü çekmek için buraya geldim. Gerçekten çok güzel ve görülmeye değer bir görüntüsü var. Tabii gün batımıyla birleştirdiğimiz zaman ortaya mükemmel fotoğraflar çıktı. Bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarımda paylaşıp insanların beğenisine sunacağım. Herkesin de burayı gelip görmesini istiyorum” dedi.