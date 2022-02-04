İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Köpeklerin saldırısına uğrayan kurttan geriye kafası kaldı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yiyecek aramak için Gülistan Ovası’na inen aç kurt, köpekler tarafından parçalandı, kurttan geriye sadece kafası kaldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yiyecek aramak için Gülistan Ovası'na inen aç kurt, köpekler tarafından parçalandı, kurttan geriye sadece kafası kaldı.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk kış koşullarından dolayı yiyecek bulamayan aç kurtlar, şehir merkezlerine yakın bölgelere inmeye başladı. Adilcevaz ilçesinde de yiyecek aramak için Gülistan Ovası'na inen aç kurt, köpeklerin saldırısına uğrayarak parçalandı. Bölgeye yakın bir camide görev yapan imam tarafından çekilen fotoğraflarda köpeklerin saldırısına uğrayan kurttan geriye sadece kafasının kaldığı görüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.