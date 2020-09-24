Koruyucu aile olan Esra Dursun, Adal bebeği gelin arabasıyla teslim aldı

Bir süre önce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne koruyucu aile olmak için başvuran Dursun'un başvurusu kabul edildi. Bunun üzerine harekete geçen Dursun, Adal bebeği gelin arabası gibi süslediği arabasıyla teslim aldı. Arkadaşlarının araçlarıyla da konvoy oluşturan Esra Dursun, Adal bebeği almak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne gitti. Burada Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun ve Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mine Aktaş tarafından karşılanan Dursun'un mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü İsmetullah Altun, “Bitlis Eren Üniversitesinde görevli Öğretim Görevlimiz Esra Dursun Hanımefendiye bu duyarlı davranışından ötürü çok teşekkür ediyorum. Unutulmamalıdır ki bu tür çocuklarımızın şefkatli ve sıcak aile ortamına her zaman ihtiyacı vardır. Bitlis'te korucu ailelerin yanında toplamda 17 çocuğumuz daha var. Bizler çocukları verdiğimiz zaman korucu ailelere devlet olarak destek de veriyoruz. Aynı zamanda sıkı bir şekilde de denetlemeler yapıyoruz” dedi.

Başvuru üzerine koruyucu aile olarak kabul edilen Öğretim Görevlisi Esra Dursun ise bu duygunun tarifsiz olduğunu dile getirdi. Dursun, “Adal bebeği buradan gelin gibi çıkarttım. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Daha 30 bin çocuğumuz koruyucu aile bekliyor. Ben bu çocuklardan birinin psikolojik ve sosyolojik tüm destekleri almış annesi olarak buradan ayrılıyorum. Umarım diğer çocuklarımızda sıcak bir yuvada anne baba şefkati ile buluşurlar” ifadelerini kullandı.

Dursun, aynı zamanda Adal bebeğin dün doğum günü olduğunu kaydederek, bir yaşına giren Adal'ın doğum gününü de kutladı.