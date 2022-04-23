Köy çocukları ebru sanatını öğreniyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı köy okullarında okuyan çocuklar, ebru sanatını öğreniyor.

Adilcevaz Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği'nin desteklediği “Köy Okullarındaki Öğrenciler Ebru Sanatı İle Buluşuyor” projesi ilçeye bağlı köy okullarında devam ediyor. Adilcevaz Kaymakamlığı'nın finanse ettiği ve 15 bin TL'lik malzeme alımı ile devam eden kurs, Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol tarafından gönüllü olarak veriliyor. Kömürlü köyündeki öğrencilere ebru sanatının inceliklerini anlatan Birol, hedeflerinin 3 bin öğrenci ve öğretmeni ebru sanatıyla buluşturmak olduğunu söyledi. Projenin 15 okulda uygulanacağını belirten Birol, “Köy okullarına böyle bir sanatı getirip, çocuklarla buluşturmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Çocukların gözlerindeki mutluluğu görmekten heyecan duyuyoruz. Bu işi gönüllü yapıyoruz. Proje çerçevesinde 3 bin öğretmen ve öğrenci ile buluşmayı hedefliyoruz. Ben bu duygularla desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamı İsmail Demir'e, Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş'e teşekkür ediyorum” dedi.

Kömürlü Köyü İlk ve Ortaokulu Müdürü Abdullah Kömürkara'da, “Bugün okulumuzda ebru sanatını çocuklarla buluşturuyoruz. Bu etkinlik çocuklar için gerçekten bir farkındalık ve bir farklılık oluşturdu. O yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.