Köy çocuklarının karda futbol keyfi

Bitlis'te hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, çocuklar için eğlenceye dönüştü. İlk olarak kardan kaleler yapan çocuklar, daha sonra küreklerle karları kalıplar halinde çıkartarak kendilerine yedek kulübesi yaptı. Ardından kıyasıya çift kale maç yapan çocuklar, kar üstünde futbol oynamanın keyfini çıkardı.

Çocuklardan Agit ve Hakan Görcüm isimli amca çocukları, hafta sonları ve okulların tatil olduğu zamanlar önce karı ayaklarıyla ezerek saha yaptıklarını daha sonra ise futbol oynadıklarını söylediler.

Çocuklar işi biraz daha profesyonel hale getirerek saha çizgileri çizdiklerini, kaleler ve kardan yedek kulübesi yaptıklarını da ifade ettiler.