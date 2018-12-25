Köy öğrencileri tiyatro ile buluştu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki köy öğrencileri, “Gülümse Geleceğe” isimli proje sayesinde tiyatro ile buluştu.

Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi, Adilcevaz Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Vizyoner Kadınlar Derneğince hazırlanan “Gülümse Geleceğe” projesi kapsamında Adilcevaz ilçesindeki köylerde eğitim gören köy öğrencileri tiyatro ile tanıştı. Köy okullarında eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde servislerle Adilcevaz ilçe merkezine getirildi. Adilcevaz Sosyal Hizmet Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte sahnelenen oyunları çocuklar ilgiyle izledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, öğrencilere yönelik güzel bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, “Köy okullarımızda eğitim gören ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlediğimiz tiyatro etkinliği sayesinde il ve ilçe merkezlerindeki çocuklar gibi köylerdeki çocukları da sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabilmelerini amaçlıyoruz. Aynı zamanda köy okullarımızda eğitim ve öğretimin yanında sosyal ve kültürel yönden de çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlamak adına tiyatro, müzik ve sinema gibi etkinlikleri elimizden geldiğince öğrencilerimize sunmaya çalışıyoruz. Bu tiyatronun sergilenmesinde kaymakamımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Vizyoner Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Mete ise, 2013 yılında kurdukları dernekle kadın ve çocuklar üzerine çalışmalar yaptıklarını belirterek, proje kapsamında köylerde yaşayan ve daha önce tiyatro izlememiş ilkokul çağındaki çocuklara eğitici oyunlar izlettirmeyi hedeflediklerini söyledi.