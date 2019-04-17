Köy öğrencilerinden bilim fuarı

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Güzelsu Köyü Ortaokulu öğrencileri tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli ‘Bilim Fuarı' açıldı.

Düzenlenen fuarın açılışını Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve davetliler yaptı. Açılıştan sonra Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve beraberindekiler, sergilenen projeleri inceleyerek öğrenci ve danışman öğretmenlerden bilgi aldılar. Öğrenciler tarafından hazırlanan bilim projeleri, davetliler tarafından ilgiyle incelendi. Köy öğrencileri tarafından hazırlanan birbirinden ilginç projeler, davetlilerden tam not aldı.

Hazırlanan projelerin oldukça güzel olduğunu belirten Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, “TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında bugün ilçemizin en uzak okullarından biri olan Güzelsu Ortaokulumuzdayız. Bugün burada hakikaten bilim fuarı adına yakışır güzel bir çalışma sergilendi. Öğrencilerimiz, öğretmenleri eşliğinde Bilim Fuarını çok güzel bir şekilde hazırlamışlar. Birbirinden güzel 12 tane proje sunuldu. Özellikle bu projeler matematik alanında, değerler eğitimi alanında, tarih alanında bizlere ışık tutabilecek projeler. Kendi benliğimizi, kendi tarihimizi, kendi değerlerimizi gelecek kuşaklara yansıtma açısından oldukça birbirinden değerli projeleri gördük, gezdik. Ben özellikle böyle güzel bir ortamın hazırlanmasında emeği geçen başta okul idarecilerine, rehber öğretmenlerine ve birbirinden değerli projeleri sunan, birkaç projeyi İngilizce anlatan öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Bize çok güzel anlar yaşattılar, biz onlarla gurur duyuyoruz. Bugünün küçüğü ama inanıyorum ki her biri yarının birer bilim adamı olabilecek seviyedeler. Yeter ki istesinler neden olmasın” dedi.