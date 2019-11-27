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Köy öğrencilerinden Mevlid-i Nebi programı

Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Otluyazı İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Otluyazı İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.


Otluyazı köyü taziye evinde düzenlenen programda, köy öğrencileri tarafından çeşitli gösteriler yapılarak, naat ve ilahiler okundu. Ayrıca 4 dalda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ve protokol üyeleri tarafından verildi.


Düzenlenen programa Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Ahlat İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık, bazı kurum amirleri ve köy halkı katıldı.

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