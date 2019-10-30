Köy okulu öğrencileri ilk kez sinemayla buluştu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki köy okullarında eğitim gören öğrenciler, ‘gezen sinema' sayesinde ilk kez sinemayla buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle sinema kültürüyle tanışmamış çocuklara ulaşmak adına Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerini dolaşan gezen sinema tırı, Adilcevaz Kaymakamlığının girişimleriyle ilçeye getirildi. İlçeye bağlı Göldüzü köyünde kurulan gezen tır içinde gösterime sunulan sinema filmlerini izleyen öğrenciler, ilk defa sinema izlemenin keyfini yaşadı.

Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, köy okullarında eğitim gören öğrencileri gezen sinema sayesinde sinema ile buluşturduklarını ifade ederek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle oluşturulan proje kapsamında gezen sinema tırı sayesinde köy çocukları sinema ile buluşmanın heyecanını yaşadı. Böyle güzel ve anlamlı bir etkinliğin öğrencilerimize kazandırılması noktasında desteklerini esirgemeyen kaymakamımıza teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.