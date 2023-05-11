Köy okulunda robotik kodlama sınıfı kuruldu

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Güzelsu Ortaokuluna “Robotik Kodlama” sınıfı kuruldu.

Dijital Dünyaya Yolculuk projesi çerçevesinde Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bir teknoloji firması işbirliğiyle Ahlat ilçesine bağlı Güzelsu köyündeki ortaokula 10 bilgisayardan oluşan robotik kodlama sınıfı kuruldu. Projenin açılışına katılan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve beraberindekiler, kesilen kurdelenin ardından sınıfı gezdi. Burada sınıf hakkında bilgi alan Rektör Elmastaş, okula ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ile birlikte öğretmenlerle sohbet eden Rektör Elmastaş, bazı sınıfları gezerek öğrencilerle de bir araya geldi.

Ziyaret sonunda gazetecilere açıklama yapan BEÜ Rektörü Elmastaş, “Burada bugün Dijital Dünyaya Yolculuk projesi çerçevesinde Güzelsu köyündeki ilk ve ortaokulundayız. Bu okullarımız için proje tasarlandı. Tabi proje Bitlis Eren Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samm firması birlikte geliştirdi. Bugün 10 bilgisayardan oluşan bir laboratuvar oluşturuldu. Burada inşallah öğrencilerimiz dijital dünyaya bağlanarak istifade edecekler. Bu dijital dünyayı eğitimleri ve kariyerleri için kullanacaklar. Üniversite olarak sadece kendi içine kapanık bir üniversite olmak istemiyoruz. Milli eğitim ve diğer kurumlarla hareket ediyoruz. Üniversite bu birliktelik olunca anlam kazanıyor. Diğer türlü şehre katkınız olmuyor. Bu anlamda diğer kurumlarla ortak çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ise Güzelsu köyünde rektör ve işbirlikçi firma yetkililerinin katılımıyla projenin açılışını yaptıklarını belirterek, "Bu köyde 500'ün üzerinde öğrenci, 38 öğretmen ve 4 idarecimiz var. Üniversitemizin ve firmamızın desteğiyle kurulan sınıfta inşallah öğrencilerimiz düşündüklerini önce çizecek sonra 3D yazıcıyla birlikte eserler oluşturacaklar. Önümüzdeki dönemde gelerek burada öğrencilerimizin yaptıkları eserleri beraber izleyeceğiz. Katkılarından dolayı Bitlis Eren Üniversitesi, Samm firması ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Köy okulundaki açılışa BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ve Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ile sınıfın kurulumu gerçekleştiren teknoloji firmasının yetkilileri katıldı.