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Köylere Hizmet Götürme Birliğine encümen seçimi

Bitlis’in Güroymak ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğine encümen seçimi yapıldı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğine encümen seçimi yapıldı.


Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, birliğin yeni dönem üyeleri seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Kaymakam Alibeyoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde yeni seçilen il genel meclis üyeleri ve muhtarları tebrik etti.


Seçimler sonunda Köylere Hizmet Götürme Birliğine il genel meclis üyeleri Abdurrahman Elüstü ve İsa Erkoç ile Özkavak Muhtarı Tacettin Sulan ve Cevizyatağı Muhtarı Ergin Aka seçildi.


Toplantıya Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, Özel İdare Müdürü Hayrettin Günay, İl Genel Meclis üyeleri ve 26 köy muhtarı katıldı.

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