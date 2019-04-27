Köylerinden ilk defa çıkan çocuklar, Ahlat'ın tarihi mekanlarını gezdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın “Geleceğin Umudu Sizsiniz” adlı projesi kapsamında Bitlis Merkez'e bağlı Aşağıkaraboy ve Yukarıkaraboy köylerinde eğitimleri yarıda kalmış ve köylerinden dışarı hiç çıkmamış 30 kız çocuğuna Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi mekanları gezdirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği, Tatvan Gençlik Merkezi ve Bitlis Eren Üniversitesi Damla Topluluğu gönüllülerinin öncülüğünde yürütülen ve çeşitli sebeplerden dolayı eğitimleri yarıda kalmış dezavantajlı 30 köy çocuğuna “Geleceğin Umudu Sizsiniz” projesiyle çeşitli eğitimler, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleniyor. Proje kapsamında köylerinden hiç dışarı çıkmamış 30 kız çocuğu Ahlat'ın tarihi yerlerini gezdi. Gezi programı kapsamında ilk olarak Ahlat'ı ziyaret eden çocuklar Selçuklu Meydan Mezarlığı, Harabeşehir, Abdurrahman Gazi Türbesi ve tarihi kümbetleri gezdi. İlk defa köy dışında farklı yerleri gezen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Proje hakkında bilgi veren Tatvan Gençlik Merkezi Gönüllü Lideri ve Bitlis Eren Üniversitesi Kamu Yönetimi Öğrencisi Pınar Yıldız; “Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği “Geleceğin Umudu Sizsiniz” projesi kapsamında Bitlis Merkez'e bağlı Aşağıkaraboy ve Yukarıkaraboy köylerinde yaşayan ve çeşitli sebeplerle eğitimlerini tamamlayamamış 30 kız öğrenciye çeşitli eğitimler veriyoruz. Bizler onlara yönelik çeşitli atölyeler düzenliyoruz. Projemizin eğitimleri teorik olarak bitti. Bu hafta öğrencilere yönelik Bitlis gezisi yaptık. Şuan Ahlat Selçuklu Mezarlığı'ndayız. 30 kız öğrenciye Ahlat Selçuklu Mezarlığı ve tarihi mekanların gezisini yaptırdık. Bu kız öğrenciler daha önce köylerinden dışarı hiç çıkmadıkları için ve farklı yerler gördükleri için çok mutlular. ‘Geleceğin Umudu' dedik biz onlara, Onlarda yarınların umudu olacak. Biz onlara sadece bu umudu aşıladık. Umarım o umut hep devam eder” dedi.

Köyünden ilk defa çıkarak Ahlat'a geldiğini ve tarihi yerleri gördüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Tuba Urfan adlı kız çocuğu da; “Köyümüzden ilk defa çıkıyoruz. Öğretmenlerimiz sayesinde bu proje sayesinde köylerimizden ilk defa dışarı çıktık. Şuan Ahlat'ta Selçuklu Mezarlığı'ndayız. Burayı ilk kez geziyorum. Bu projeyi yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Okumak istiyoruz hepimizde. Mezarlık çok güzel bir yer. Her şeyi çok sevdim ilk kez bunları gördüm, bunun için çok mutluyum” diye konuştu.

Bir diğer kız çocuğu Zelal Eryiğit'de duygularını şöyle ifade etti; “Bitlis Merkez Aşağıkaraboy köyünde oturuyorum. Bu proje biz kızlar için çok yararlı oldu. İlk defa köy dışında Ahlat gezisine çıktık çok güzel yararlı şeyler öğrendik. Tarihi yerler gördük, bize bu olanağı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ederiz.”

“Geleceğin Umudu Sizsiniz” projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı proje temsilcisi olan Murat İlbars'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği “Geleceğin Umudu Sizsiniz” adlı projeyi Tatvan Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ve Bitlis Eren Üniversitesi Damla Topluluğu gönüllü gençleriyle yürüttüklerini söyledi. İlbars; “Bugün Ahlat ilçemizdeyiz. Daha önce hiç il dışına çıkmamış köy çocuklarımızı bugün Ahlat'a getirdik. Onların köy dışına çıkarken yaşadıkları mutluluğa şahit olduk. Bizim projenin asıl amacı buydu. Köyde unutulmuş dezavantajlı belki devletin imkanlarından hiç faydalanmamış gençlerimizi, çocuklarımızı bu projeyle daha sosyali kültürel faaliyetlere katmış olduk. Bizler bakanlık olarak bu tür faaliyetleri sürekli yürütüyoruz. Bende bu projeyi yakından takip ediyorum. Bugünde gençlerimizin yanında olmak istedik. Bizler bu projeyle İnşallah okuyamamış çocuklarımızı daha önce etkinliklerle birlikte eğitimler verdik. İnşallah bugün sosyal etkinliklerle daha ufuklarını açarak kendi kültürlerini ve bulundukları yöreyi tanıtmış olacağız” ifadesinde bulundu.