Köylülerin iletişimi kopmasın diye boş köyün yolu bile açılıyor

Bitlis'te cep telefonu baz istasyonu arızasının giderilmesi için çalışma başlatılan ve kar kalınlığının 5 metreyi aştığı 3 kilometrelik boş köyün yolunun 48 saatte açılması hedefleniyor.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, geceli gündüzlü yaptıkları karla mücadele çalışmaları kapsamında kapalı bir tek köy ve mezra yolu bırakmadı. Merkeze bağlı Yücebaş köyünde kimsenin ikamet etmemesine rağmen o bölgede bulunan cep telefonu baz istasyonu arızasının giderilmesi için kar kalınlığının 5 metreyi aştığı köy yolu açıldı.

Bitlis'in en fazla kar yağışı alan köylerinden biri olan Yücebaş köyünde yürütülen karla mücadelede 3 kilometrelik yol ağı 48 saatte ancak açılabiliyor. Bölgede bulunan baz istasyonunun arızalı olduğu bilgisini aldıklarını ve ekiplerin arızayı giderebilmesi için boş köyün yolunu açtılarını ifade eden Bitlis İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, burada 600 litre yakıt harcadıklarını söyledi. Aşit, “İlimize bağlı Yücebaş köyünde karla mücadele çalışması yapıyoruz. Bugün sabah gelen ihbar ile bölgede bulanan iletişim hattında bir arıza olduğu bilgisi verildi. Bu köyde kimse yaşamadığı halde sırf çevre köylerimizin iletişimi kopmasın diye boş olan köyümüzün yolunu açıyoruz. Ekipler arızaları kontrol ediyorlar. Burada yaklaşık 5 metrede karla mücadele ediyoruz. Arkadaşlarımız sabahın erken saatlerinde çalışmaya başladılar. Ancak yaklaşık 6 saatte bir kilometre yol açabildiler. Karla mücadelede yaklaşık 70 araç ve 90 personelle gece gündüz çalışıyoruz. Burası Bitlis'in en fazla kar alan yeridir. İnşallah akşama kadar yolu açacaklardır. Bu köyümüzde kışın kimse yaşamıyor. Civar köylerde iletişim hatlarında arıza var. 3 kilometrelik yolu yaklaşık 48 saatte ancak açabileceğiz” dedi.