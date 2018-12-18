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Kozmetik kutusunda Afyon sakızı ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kozmetik kutusuna gizlenmiş 4 kilo 222 gram Afyon sakızı ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda sonucunda şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bir poşet içerisinde 48 adet kozmetik malzeme süsü verilmiş toplam daralı ağırlığı 4 kilo 222 gram Afyon sakızı olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir. Konuya ilişkin adli işlemler devam etmektedir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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