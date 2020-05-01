Küçük Balaban kuşu ve 1 Kızıl Şahin tedavi altına alındı

Bitlis'te duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan Küçük Balaban ile Kızıl Şahin tedavi altına alındı.

Bitlis'te vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan 1 Küçük Balaban kuşu ile 1 Kızıl Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Bitlis İl Şube Müdürlüğü elemanlarınca teslim alındı. Küçük Balaban kuşu ve Kızıl Şahin'in tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne gönderildi.