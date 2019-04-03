Küçük Muhammet kendisine uzanacak yardım elini bekliyor

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in İçmeli köyünde 7 çocuklu Nurdoğan ailesinin engelli çocuğu, arkadaşları gibi koşup oynamak için yetkililerden destek bekliyor.

Daha 7 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle yürüme kabiliyetini kaybeden Muhammet Nurdoğan, ailesinin desteği ile okula gidip geliyor. Maddi durumu iyi olmayan baba Mirza Mehmet Nurdoğan, Muhammet'in yürümesi için bugüne kadar elinden geleni yaptığını, ancak maddi durumunun buna yetmediğini ifade etti. Oğlunun yürümesi için devlet büyüklerinden yardım beklediklerini söyleyen Mirza Mehmet Nurdoğan, “Muhammet 7 aylıkken havale geçirdi. Bitlis Devlet Hastanesine götürdük. Van'a sevk ettiler. Fakat orada bir sorun olmadığını ve Muhammet'in iyi olduğunu söyleyerek eve götürmemizi istediler. Çocuk büyüyünce yürüyemediğini fark ettik. Durum böyle olunca Diyarbakır'a ve Ankara'ya götürdük. Ankara'da bir ay kaldık. Bir teşhis konulmadı. Maddi durumumuz daha fazla yetmediği için Muhammet'i alıp Bitlis'e gelmek zorunda kaldık. Çocuğuma tedavisi konusunda yardımcı olunmasını, yürümesini istiyorum” diye konuştu.

“Aldığım maaş çocuğumun tedavisine yetmiyor”

Evde 9 kişi olduklarını ve aldığı maaşın oğlunu tedavi ettirmeye yetmediğini belirten baba Nurdoğan, “Evde 9 nüfusuz, bunlardan 5'i öğrenci ve aldığım maaş geçinmeme yetmiyor. Aldığım maaşla çocuğumu tedavi ettiremiyorum. Oğlumu daha iyi yerlerde, daha iyi hastanelere götürmeye durumum yeterli değil. En azından gerekli yerlere götürmek bizimde içimizi bir nebze olsun rahatlatabilirdi. Muhammet'in okula gidiş gelişinde ben ve annesi kucağımızda getirip götürüyoruz. Okul şu an bize yakın olduğu için kucağımızda götürüp getirebiliyoruz. Fakat ilerde başka bir okula gittiği zaman bu şekilde yapmamız çok zor. Büyüdüğü zaman taşıma durumumuz daha zor olacak. Oğlum kendisi çok zekidir. Eğitimine devam etmesini istiyoruz. Tedavinin yapılması için devlet büyüklerimizden maddi ve manevi destek bekliyoruz” dedi.