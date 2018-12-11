Dr. Abdül Rıdvan Kulu ile Tatvan ilçesindeki Sadettin Aka Ortaokulunda görevli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu çifti, yılın doktoru ve öğretmeni oldu.

Sağlık alanında yaptığı başarılı hizmetlerden dolayı Bitlis'te yılın doktoru olan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Ankara'da düzenlenen programda ödülünü eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın elinden almıştı. Eğitim alanında yaptığı güzel projelerden dolayı Bitlis'te yılın öğretmeni seçilen Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu ise, Ankara'da düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü töreninde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından tebrik edilmişti.

Kulu çiftinden, Bitlis'te yılın doktoru olan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu, 5 yıldır görev yaptığı Tatvan Devlet Hastanesinde 4 bin 500'den fazla ameliyat ve 4 binden fazla endoskopik işlemin yanı sıra kentte pek çok ilke imza attığını belirtti. Standart cerrahi prosedürlerinin dışında yanık bakımı, laparoskopik cerrahi ile travma ve savaş cerrahisi alanında başarı gösteren Dr. Abdül Rıdvan Kulu, Bitlis'te ilk defa laparoskopik reflü, laparoskopik histerektomi, laparoskopik obezite, rejyonel anestezili laparoskopik safra kesesi, yaralanma sonrası açık kalp ameliyatları gerçekleştirdiğini kaydetti.

Başarılı hizmetleri ve kentte ilklere imza atması nedeniyle Bitlis'te yılın doktoru seçildiğini, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Ankara'da düzenlenen programda ödülünü Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın elinden aldığını ifade eden Dr. Abdül Rıdvan Kulu, “Yurt genelinde ve dünyada yapılan modern cerrahi tekniklerinin Bitlis'te de uygulanması adına emek verdik. Bölgenin şartları göz önünde bulundurulduğunda özverili olmak zorunda hissettik. Eşim de 5 yıldır burada hizmet veriyor. Eşimle eğitim alanındaki bazı sosyal sorumluluk projelerinde birlikte çalıştık. Bölge halkına hizmet etmeye devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bitlis'te yılın öğretmeni seçilen Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu ise, doktor eşi Abdül Rıdvan Kulu ile birlikte 5 yıldır Bitlis'te görev yapmanın gururu içinde olduğunu söyledi. Hayata geçirdiği örnek projeler ve eğitim öğretim alanında gösterdiği başarılardan ötürü yılın öğretmeni seçilip Ankara'da düzenlenen 24 Kasım törenlerinde projelerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ve bakanlık yetkililerine sunan Öğretmen Mihraç Kulu, “Bitlis'te ağırlıklı olarak köy okullarında çalıştım. Köy okullarındaki sınırlı imkanlarda dünyanın kabul ettiği ve 2023 eğitim vizyonumuzda da yer alan 21. yüzyıl becerilerine sahip öğrencilerin yetiştirilebileceği ‘teknoloji ve inovasyon odaklı sınıf modeli'ni geliştirerek dezavantajlı bölgelerde de dünya standartlarının yakalanabileceğini gösterdim. Çok sayıda projeyle özellikle çocukların dünya görüşlerini, milli ve manevi değerler eğitimlerini, teknoloji ile ilişkilerini geliştirmeye çalıştım. Bakanlığımızca üzerinde durulan kodlama, robotik, okur - yazarlık ve 3 boyutlu teknolojiler üzerine çalışmalara devam etmekteyim. Bu projelerin devamı ve artmasıyla öğrencilerimizin daha iyi yetişmiş ve yönlenmiş bireyler olacağına inanıyorum. Aynı yıl içinde benim yılın öğretmeni seçilmem ve eşimin de yılın doktoru ödülü alması bizim için gurur verici” şeklinde konuştu.