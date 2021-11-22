Kursiyerlerden Öğretmenler Günü'ne özel sergi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel sergi açıldı.

Tatvan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ADEM bünyesinde eğitim gören kadınların yaptıkları ürünler sergilendi. Öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki algısının daha da yükseltilmesine katkı sağlamak amacıyla bir AVM'de açılan özel sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel sergi açtıklarını dile getiren Aile Destek Merkezinde görevli anaokulu öğretmeni Sedef Acar, “Sergimizin maliyeti düşük olduğu için dışarıdaki öğretmen arkadaşlarımıza buradan öğrencilerimiz daha düşük maliyetli ürünler alıyor. Öğretmenlere daha iyi hediyeler vermeleri için burada sergi düzenledik. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel sergimizde bize ışık tutan öğretmenlerimizin onlara ne kadar önem verdiğimizi gösteren bu sergimizde öğrencilerin onlara buradan hediyeler almaları için bu sergiyi düzenledik” şeklinde konuştu.

Açtıkları sergide 100'den fazla ürünü öğretmenler için sergilediklerini belirten Tatvan Aile Destek Merkezinde görevli aşçı öğretmen Mahbare Koç da, “Öğretmenler Günü nedeniyle burada sergi açtık. Öğretmenlerimizin ne kadar değerli olduğunu göstermek için en az 100 çeşit ürünümüz var. Bu ürünlerimiz maddi olarak da herkesin bütçesine uygun ürünlerdir. Bu ürünleri herkes alıp öğretmenlerine hediye etmektedir” ifadelerini kullandı.

Sergi için yaptıkları ürünlerden maddi kazanç sağladıklarını ve meslek edindiklerini söyleyen kursiyer Zeynep Karakuş ise “Burada yaptığımız ürünleri sergiliyoruz. Hem para kazanıyoruz hem de meslek edinmiş oluyoruz. Öğretmenler Günü için ürünlerimiz var. Kokulu taşların hepsini el emeğiyle kendimiz yaptık. Gayet uygun fiyatlı ve öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.