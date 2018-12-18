Kurşun yağdıran cinayet zanlıları tutuklandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir aracı silahla tarayarak sürücüsünü öldüren kar maskeli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Aralık günü saat 15.23 sıralarında ilçe merkezindeki Mezarlık kavşağında kar maskeli 2 şahsın, bir aracı silahla tarayıp bir otomobille kaçması üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Ekiplerimiz derhal olay yerine intikal etmiş, araç sürücüsü N.D.'nin (20) çok sayıda kurşun yarasıyla öldüğü, çok sayıda boş kovan olduğu görülmüştür. Kimliği meçhul şüphelilerin tespiti ve yakalanması çalışmaları neticesinde, iki saat içerisinde olayı gerçekleştiren şüpheliler M.D. ve A.K. saklandıkları Mutki ilçesinin bir köyünde, Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin müşterek operasyonuyla yakalanmış, olayda kullanılan otomobil ise bulunmuştur. Güroymak Adliyesine sevk edilen şüphelilerden M.D. ve A.K. tutuklanmış, M.Ş.D. ve Ü.D. ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır. Suç ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.