Kurum amirleri ile vatandaşlar iftarda buluştu

Bitlis'te kurum amirleri ve vatandaşlar belediyenin iftar çadırında bir araya geldi.

Ramazan etkinlikleri kapsamında Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın davetlisi olarak Gökmeydan'daki iftar çadırına gelen Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kurum amirleri ve vatandaşlarla iftarda buluştu. Ezan öncesi yemek kazanlarının başına geçen Vali Çağatay, Milletvekili Vahit Kiler ve Başkan Tanğlay, vatandaşlara yemek dağıttı.

Kurum amirleri ile vatandaşların bir araya geldiği programda, ezanın okunmasının ardından iftar çadırında bulunanlar hep birlikte oruçlarını açtı. Yemeğin ardından İl Müftüsü Faysal Geylani tarafından dua edildi.

İftar programına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Adalet Komisyon Başkanı Uğur San, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Kaya Darende, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ramazan etkinlikleri, Grup Tillo'nun ilahi konseri ile son buldu.