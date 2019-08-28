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Kurum müdürlerinden gazi Uzman Çavuş Güllü'ye ziyaret

Bitlis’in Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman ve Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Emredin Aydoğan, ’Pençe-3’ harekatında gazi olan Uzman Çavuş Ümit Cuma Güllü’yü ziyaret etti.

Bitlis'in Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman ve Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Emredin Aydoğan, 'Pençe-3' harekatında gazi olan Uzman Çavuş Ümit Cuma Güllü'yü ziyaret etti.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen 'Pençe-3' harekatında ayağından yaralanarak gazi olan Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Ümit Cuma Güllü'yü evinde ziyaret eden Vakıf Müdürü Mesut Karaman ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Emredin Aydoğan, 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiler. Ziyarette ilçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın da selamlarını ileten müdürler, gazi ile yakından ilgilendiler.

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