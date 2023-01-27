‘Kuş Cenneti' Arin Gölü dondu

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçe sınırlarında bulunan ve ‘kuş cenneti' olarak bilinen Arin Gölü dondu.

Adilcevaz ilçe merkezine 31 kilometre uzaklıkta bulunan Van Gölü seviyesinde 10 metre yükseklikte yer alan Arin Gölü, etkili olan soğuk havalar nedeniyle dondu. Yazın kuşların cıvıltısıyla yankılanan Arin Gölü, donan yüzeyiyle de gençler için kış aylarında oyun alanı oluyor.

Selçuk Kurt isimli vatandaş, Süphan Dağı'nın eteğinde yer alan Arin Gölü'nün sodalı bir göl olduğunu söyleyerek, “Arin Gölü yazın çeşit çeşit kuşlara ev sahipliği yapıyor. Kış aylarında ise tamamen donuyor. Donduğu zaman biz gençler için muhteşem bir oyun alanı oluyor. Bu sene geçte olsa dondu” dedi.